Критических значений в воздухе после атаки БПЛА на Омск не обнаружено

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Качество воздуха проверили после субботней атаки БПЛА на Омск, критических значений не обнаружено.

Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Евгения Ковтуна.

"По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко при помощи мобильной лаборатории Минприроды Омской области в зонах вчерашней атаки был проведен анализ качества воздуха. Критических значений не обнаружено. Мониторинг будем продолжать", - процитированы в сообщении слова Ковтуна.

Ранее Хоценко сообщал, что в субботу под атаку БПЛА попал северный промышленный узел Омска и один из логистических центров. Пресс-служба компании Ozon уточнила, что в логистическом центре компании в Омске после удара возникло возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.

В воскресенье глава региона в своем канале в Мах проинформировал, что после атаки БПЛА накануне на Омск пострадали три человека. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет.

Для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы.