Около 11 тыс. жителей Курской области остались без света из-за атаки БПЛА на энергообъект

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Объект энергетики атакован БПЛА в Хомутовской районе Курской области, без электроснабжения остаются около 11 тыс. потребителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье.

"В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, без электроснабжения остались 104 населенных пункта (около 11 тыс. потребителей). Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка", - написал он в своем канале в Мах.

Всего, по данным Хинштейна, за сутки над регионом сбито 174 беспилотника различного типа. 47 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В селе Козыревка Большесолдатского района FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал 30-летний мужчина. Раненого доставили в Курск.