Восстановлено нарушенное ранее газоснабжение в ряде приграничных сел Курской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Газоснабжение восстановлено в нескольких населенных пунктах приграничного Рыльского района Курской области, нарушенное после повреждения газопровода в результате атаки ВСУ в мае текущего года, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере Мах в воскресенье.

По его словам, авария произошла в районе села Крупец, из-за чего без горячей воды и отопления остались село Щекино и целый ряд населенных пунктов - Щекинского, Михайловского, Никольниковского, Дуровского сельсоветов.

Хинштейн отметил, что восстановительные работы осложнялись близостью к границе и продолжающимися обстрелами, поэтому выезд аварийных бригад долгое время оставался затруднен. Для обеспечения безопасности ремонтников к работам привлекались бойцы спецназа "Ахмат" и подразделения "Ахмат-Чечня".

"Они взяли на себя максимальное прикрытие: пока ремонтная бригада "Газпром межрегионгаз Курск" восстанавливала поврежденный участок, военные надежно закрывали тыл. (...) Все прошло без потерь и раненых", - написал глава региона.

При этом, по данным Хинштейна, в населенных пунктах, расположенных ближе всего к границе, газоснабжение пока не восстановлено.