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ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения дронов дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах.

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Минобороны
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