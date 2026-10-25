ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения дронов дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах.