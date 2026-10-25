Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировкой войск "Запад", "Южная" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, группировки "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировки "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение.

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла удары по восьми украинским бригадам и одному полку ВСУ в ДНР, потери ВСУ составили: свыше 345 военных, пять боевых бронемашин, десять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что группировка "Запад" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области.

"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве.

Подразделения группировки "Восток" нанесли удары по четырем бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии за сутки составили: до 200 военных, пять боевых бронемашин и три автомобиля, заявили в ведомстве.

По данным министерства, группировка войск "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Харьковской и Сумской областях, потери украинских подразделений составили: более 165 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и радиолокационная станция.

В Минобороны РФ сообщили, что "Южная" группировка нанесла удары по четырем украинским бригадам, потери ВСУ за сутки составили: до 165 военных, пять боевых бронемашин, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Группировка войск "Днепр" в течение суток нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Запорожской области, потери армии Украины составили: до 40 военнослужащих, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы.