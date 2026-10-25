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Путина удивили первые попытки европейцев обвинить США в начавшихся в их странах протестах

Путина удивили первые попытки европейцев обвинить США в начавшихся в их странах протестах
Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его реакцией на обвинение России в подстрекательстве беспорядков в Европе было удивление, он назвал это "явным перебором".

В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину глава государства отметил, что "ничего неожиданного здесь нет и Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах".

При этом Путин обратил внимание на то, что его удивило: "первая реакция была совсем не антироссийской, она была антиамериканской". "Начались сразу вопросы о том, что события, происходящие в Европе - это результат деятельности американской администрации их поддержки правого движения и т.д.", - напомнил он. "Для меня это было несколько странно, неожиданно совершенно, потому что я не ожидал, что так будут нападать на своего союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном", - пояснил президент РФ.

А уже дальше, как отметил Путин, Европа перешла "к своим традиционным обвинениям в адрес РФ".

"Первая реакция, как я это увидел, - удивление, потому что чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы - это уже совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден и для рядовых граждан европейских стран", - заявил глава государства.

Тем не менее, констатировал президент РФ, европейцы "вот сейчас встали на этот путь, наезженный или заезженный уже, и действительно мы видим какие-то обвинения в адрес России".

Как считает Путин, обвинения в том, что беспорядки в городах Европы были организованы за рубежом, говорят о слабости и неспособности руководителей европейских стран взять на себя ответственность за то, что происходит.

Глава государства пояснил, почему он так считает: "Потому что они тогда не анализируют происходящие события, не ищут причины того, что происходит, а просто на кого-то сваливают: то на США, теперь вот на Россию".

Владимир Путин Европа
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