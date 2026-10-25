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Путин заявил, что РФ будет аккуратно реагировать на обвинения по европейским беспорядкам

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия должна и будет реагировать на обвинения в свой адрес европейских стран относительно происходящих у них беспорядках, МИД РФ соответствующим образом будет это делать, заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют, здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом, Путин отметил, что европейские страны, "не анализируя причин происходящих событий и не внося корректив в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин".

"Не надо валить на кого-то за рубежом. Надо заняться своими собственными проблемами, которые родились на их почве", - добавил он.

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Путин обратил внимание на то, что приехавшие несколько лет назад в Европу из стран Ближнего Востока по миграционным каналам граждане "чувствуют несправедливость к своим соотечественникам, недавним братьям по вере". "Чувствуют это, да, и это тоже вызывает у них определенный настрой на то, как нужно реагировать на действия властей страны, где они проживают сегодня. И вот это самый миграционный кризис. Это же кризис", - добавил президент.

Говоря о мигрантах прошлых лет, прибывших в европейские страны, глава государства отметил, что "они же не ассимилируются", а их накопившееся количество стало таким, что уже "не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать, средств не хватает".

"Надо же заниматься, заниматься их образованием, внедрением в их среду местных обычаев, традиций. Ну как можно внедрять европейские традиции и обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи? А до этой среды мигрантов и их детей уж точно ничего не доходит. Многие вот приехали и живут десятилетиями, а на языке страны пребывания не говорят", - сказал Путин.

При этом, по его словам, и России нужно "больше внимания уделять, без всякого сомнения, вопросам межнационального общения, межнациональной политики".

"Здесь нельзя, знаете, просто показывать пальцем, хихикать на этот счет. Это очень серьезная вещь, очень серьезная работа", - подчеркнул президент.

"Но все-таки у нас представители всех культур, представители разных конфессий, и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. У них нет другой Родины. И Россия складывалась исторически как многонациональное и многоконфессиональное государство. А там нет. Там у них другая родина. Это колоссальная разница. И там они должны, конечно, еще больше этому уделять внимания. Они не могут, не делают этого фактически. Повторяю, в том числе и потому, что сами разрушают свои традиционные ценности, исторические и культурные. Вот все это вместе и приводит к тем результатам, которые мы сейчас видим", - добавил Путин.

Владимир Путин Европа
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