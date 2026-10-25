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Помощник президента РФ заявил о необходимости работать над мирным соглашением с Киевом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Над мирным соглашением между Россией и Украиной необходимо еще работать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ну, еще над ним надо работать", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков также отметил, что трехсторонняя встреча РФ-США-Украина, которая может пройти в ноябре, будет носить "пристрелочный характер".

"За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер", - добавил он.

Кроме того, Ушаков отметил, что контактов по украинскому вопросу давно не совершалось.

Украина Юрий Ушаков
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