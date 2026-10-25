Ушаков сказал, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после Дня народного единства 4 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Теперь очередной дедлайн - это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему очередной раунд переговоров намечен на десятые числа ноября.

Ушаков отметил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, прошедшие с 18 по 20 сентября, но украинская сторона сорвала эту договоренность.