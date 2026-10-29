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Ушаков заявил, что дата переговоров по Украине зависит и от действий Киева в ближайшие дни

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Дата проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет зависеть от того, как Киев будет действовать в ближайшие дни, и последуют ли атаки со стороны ВСУ во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства 4 ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"День народного единства - это наш праздник, и мы говорили, что объявим возобновление трехсторонних переговоров после нашего праздника. (...) Ясно, что переговоры будут не до этого, а только после этого", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Помощник президента напомнил, что ко Дню народного единства приурочено много мероприятий. "Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни. Это тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то это, наверное, тоже каким-то образом повлияет на наше настроение", - предупредил Ушаков. По его словам, "это логично".

Ушаков напомнил, что уже говорил о возможности проведения трехсторонних переговоров после 4 ноября.

"Так имелось в виду. Как сейчас это будет, я не знаю. Может, поменяется", - сказал он.

Украина Юрий Ушаков
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