Ушаков сообщил, что подготовка к трехсторонней встрече лидеров РФ, Китая и США уже началась

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Подготовка к трехстороннему саммиту Россия-Китай-США на "полях" форума АТЭС в Китае уже началась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас я уже точно могу сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению, уже к ней началась подготовка", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Помощник президента РФ отметил, что коллеги из КНР очень серьезно подошли к проведению этих переговоров.

Ушаков также сообщил, что пока не обсуждалась возможность двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС, где у них запланирована трехсторонняя встреча с главой КНР Си Цзиньпином, однако у двух лидеров будет возможность переговорить.

"Мы еще не согласовывали эту встречу пока что. Потому что речь до сих пор шла об этом трехстороннем контакте. Если два президента будут в одном месте, по крайней мере, они поздороваются, переговорят, сидя за столом, поговорят, когда будут на протокольных мероприятиях, то есть возможности для общения такие крупные международные саммиты, они открывают большие", - сказал он.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.