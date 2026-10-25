Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Ельца Вячеслав Жабин сообщил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после удара ВСУ по промышленной зоне.

"Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы. Пожарные локализуют и тушат отдельные очаги - ситуация под контролем. Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для жителей нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

По его словам, в нескольких многоэтажных домах повреждено остекление.

"Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах. Серьезно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля. В связи с этим в ближайшие дни обучение для ребят будет организовано в дистанционном формате", - отметил Жабин.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по промзоне в Ельце. Один человек погиб, один пострадал.