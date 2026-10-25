Поиск

Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Ельца Вячеслав Жабин сообщил, что специалисты продолжают тушить пожар, возникший после удара ВСУ по промышленной зоне.

"Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы. Пожарные локализуют и тушат отдельные очаги - ситуация под контролем. Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для жителей нет. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

В РоссииОдин человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промзоне в ЕльцеЧитать подробнее

По его словам, в нескольких многоэтажных домах повреждено остекление.

"Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах. Серьезно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля. В связи с этим в ближайшие дни обучение для ребят будет организовано в дистанционном формате", - отметил Жабин.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по промзоне в Ельце. Один человек погиб, один пострадал.

Елец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Муниципальный депутат погиб в Херсонской области, наступив на мину

Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех

Фельдшер медицинского пункта ранена в результате атаки ВСУ на промзону Ельца

Промышленная зона Ельца атакована ВСУ

Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

 Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

Путин отметил, что на рынке Европы российский СПГ занимает 20%

Ушаков уверен в необходимости диалога с Европой, которая хочет продолжать украинский конфликт

Ушаков сказал, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12564 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов