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Машинист погиб после удара украинского дрона по товарному составу в Брянской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели машиниста грузового поезда в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ.

В своем канале в Мах Ковальчук написал, что беспилотник ударил по движущемуся составу "Брянск-Гомель" в городе Новозыбкове Брянской области.

Также Ковальчук сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Малые Щербиничи Злынковского района, осколочные ранения получил 18-летний водитель.

Брянская область Егор Ковальчук
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Машинист погиб после удара украинского дрона по товарному составу в Брянской области

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