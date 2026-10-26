Первые выпускники по новому образовательному стандарту старшей школы закончат обучение в 2029 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года, нынешние 10-классники и 11-классники доучатся по действующему стандарту до выпуска, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сам новый ФГОС вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, любые изменения требуют верного подхода и времени для грамотной реализации.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы обучение детей при насыщенной образовательной программе было планомерным. Поэтому ребята, которые сейчас в десятом или одиннадцатом классах, спокойно доучатся по прежнему стандарту до своего выпуска", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что первые выпускники по новому стандарту закончат школу в 2029 году.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" 29 октября в 10:00.