В новом ФГОС для старшей школы закреплены правила поведения в интернете

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) для старшей школы прописаны правила поведения школьников в цифровой среде, стандарт предусматривает формирование уважения к правовым и нравственным нормам при общении и публикации информации в интернете, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В новом документе четко прописаны правила поведения школьников в цифровой среде", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

Он уточнил, что стандарт предусматривает формирование уважения к правовым и нравственным нормам при общении с другими участниками образовательных отношений, в том числе при публикации информации в интернете.

Отдельно в стандарте, как сообщил министр, обозначена готовность противостоять деструктивной идеологии экстремизма и любым формам дискриминации.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года.