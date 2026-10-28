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В новом ФГОС для старшей школы закреплены правила поведения в интернете

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) для старшей школы прописаны правила поведения школьников в цифровой среде, стандарт предусматривает формирование уважения к правовым и нравственным нормам при общении и публикации информации в интернете, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"В новом документе четко прописаны правила поведения школьников в цифровой среде", - сказал Кравцов в интервью "Интерфаксу".

Он уточнил, что стандарт предусматривает формирование уважения к правовым и нравственным нормам при общении с другими участниками образовательных отношений, в том числе при публикации информации в интернете.

Отдельно в стандарте, как сообщил министр, обозначена готовность противостоять деструктивной идеологии экстремизма и любым формам дискриминации.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
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