Кравцов сообщил, что 60% программы старшей школы составит обязательная часть

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Количество учебных занятий на одного обучающегося по новому Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) за два года составит от 2312 до 2516 часов.

При этом 60% программы составит обязательная часть, а 40% формируется участниками образовательных отношений, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Стандарт позволяет сочетать базовый и углубленный уровни. Так, учебный план профиля или индивидуальный учебный план должен включать не менее 13 предметов, причем требование о минимум двух углубленно изучаемых предметах относится только к профильному обучению. Общий объем обязательной части программы составит 60%, а части, которую формируют участники образовательных отношений, - 40%", - сообщил Кравцов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что в обязательное ядро учебного плана войдут такие предметы, как русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.

Министр отметил, что количество учебных занятий на одного обучающегося по новому ФГОС за два года составит от 2312 до 2516 часов. При этом, количество занятий на одного обучающегося составит не более 37 часов в неделю.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" 29 октября в 10:00.