Более 15 тыс. российских школьников приняли участие в киберуроках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Свыше 15 тыс. учащихся из 400 школ уже приняли участие во Всероссийской акции "Киберурок", стартовавшей в сентябре, занятия посвящены основам медиаграмотности - безопасному поведению в Интернете, умению отличать достоверную информацию от фейков и распознаванию манипуляций, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Наша совместная с Мастерской новых медиа инициатива "Киберурок" объединила профессионалов медиаотрасли и школы. Уже более 15 тыс. ребят в 400 школах могут увереннее и безопаснее ориентироваться в информационной среде", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, география акции вышла далеко за пределы крупнейших городов. Часть занятий лекторы проводят дистанционно, например, в отдаленных регионах и населенных пунктах. Отдельным направлением стала доступность киберуроков для детей с особыми образовательными потребностями. В частности, уроки для глухих и слабослышащих детей прошли в центре "Эхо" Свердловской области.

"Важно, чтобы школьники умели отличать достоверную информацию от фейков, критически оценивать то, что видят в Интернете, не попадаться на уловки мошенников и правильно работать с информацией. И, конечно, важно, чтобы дети не боялись говорить взрослым, если кто-то в Сети пытается склонить их к противоправным действиям", - отметил министр.

Кравцов уточнил, что представители школ могут оставить заявки на проведение киберурока в своих образовательных учреждениях через чат-бот в мессенджере Max. Прием заявок в рамках просветительской акции будет проходить до 1 марта 2027 года.