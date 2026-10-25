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Еще пять человек обратились за медпомощью после атаки на промзону в Ельце

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игрь Артамонов сообщил, что еще пять человек пострадали при атаке на промышленную зону в Ельце.

"Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия (еще один пострадавший - ИФ), обратились еще пять человек. Двое - с отравлением продуктами горения. Еще одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы", - написал Артамонов в своем канале в "Максе" в воскресенье.

Он добавил, что от госпитализации пострадавшие отказались.

"В первых сообщениях поступила информация о раненой женщине, позже, после проверки, спецслужбы уточнили, что пострадал мужчина. Навестил его в больнице. Дмитрий работает на предприятии термистом. Металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Врачи провели операцию. Сейчас он в сознании и идет на поправку", - отметил Артамонов.

По словам главы региона, также получили повреждения некоторые объекты в городе.

"Пожар локализован. Помимо объектов промышленной зоны, повреждены фасады нескольких жилых домов, пострадало здание Елецкого медицинского колледжа. Поручил главе города провести полное обследование поврежденных зданий, оценить ущерб и определить объём необходимых восстановительных работ", - проинформировал Артамонов.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по промзоне в Ельце. Один человек погиб.

Липецкая область Артамонов
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