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В Липецкой области за ночь сбили 45 беспилотников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об отражении атаки дронов ночью, пострадал один человек.

"За ночь над Липецкой областью сбиты 45 беспилотников. К счастью, погибших нет. На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация не потребовалась", - написал он в мессенджере.

В городе "обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме", в "одном из СНТ беспилотник упал на садовый участок рядом с домом", еще один БПЛА упал рядом с жилым домом в Данковском районе.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о сильном пожаре на промышленном предприятии. Она не соответствует действительности. Обломки БПЛА упали в посадках, возникло возгорание, которое сейчас локализовано", - отметил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2026 года Военная операция на Украине
Липецкая область Игорь Артамонов Данковский район Липецк
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