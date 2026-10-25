Поиск

Пять человек ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей получили ранения в результате украинских атак в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Шебекино в результате детонации дрона пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Один мужчина с травматической ампутацией ноги и осколочным ранением черепа, второй с термическим ожогом лица доставлены в больницу.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект.

В селе Черемошное Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали три мирных жителя. Двое мужчин и женщина с различными травмами доставлены в городскую больницу Белгорода. Мужчина и женщина госпитализированы, еще один пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В селе Гостищево Яковлевского округа из-за детонации БПЛА поврежден объект инфраструктуры.

Белгород Белгородская область Яковлевский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Машинист погиб после удара украинского дрона по товарному составу в Брянской области

Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

 Спасатели завершили отвод воды с пострадавших от подтопления улиц поселка в Ялте

Пожар в промзоне тушат в Ельце после удара ВСУ

Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Муниципальный депутат погиб в Херсонской области, наступив на мину

Число жертв ракетного удара по предприятию в Орле выросло до четырех

Фельдшер медицинского пункта ранена в результате атаки ВСУ на промзону Ельца

Промышленная зона Ельца атакована ВСУ

Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали

 Путин рассказал, что некоторые покидающие Россию компании едва не плакали
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12565 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов