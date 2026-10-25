Пять человек ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей получили ранения в результате украинских атак в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Шебекино в результате детонации дрона пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Один мужчина с травматической ампутацией ноги и осколочным ранением черепа, второй с термическим ожогом лица доставлены в больницу.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате атаки дрона поврежден коммерческий объект.

В селе Черемошное Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали три мирных жителя. Двое мужчин и женщина с различными травмами доставлены в городскую больницу Белгорода. Мужчина и женщина госпитализированы, еще один пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В селе Гостищево Яковлевского округа из-за детонации БПЛА поврежден объект инфраструктуры.