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Белгородский губернатор сообщило 134 атаках на регион за сутки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 134 атаках на регион за сутки.

Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. За сутки над регионом было сбито и подавлено 129 беспилотников.

Как сообщалось, во время атак один человек погиб, семеро пострадали. Трое из них остаются в больнице.

Кроме того, по информации оперативного штаба, накануне к медикам за помощью обратилась женщина, которая получила акубаротравму при атаке дрона в Шебекине 25 октября.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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