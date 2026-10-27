Белгородский губернатор сообщило 134 атаках на регион за сутки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 134 атаках на регион за сутки.

Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. За сутки над регионом было сбито и подавлено 129 беспилотников.

Как сообщалось, во время атак один человек погиб, семеро пострадали. Трое из них остаются в больнице.

Кроме того, по информации оперативного штаба, накануне к медикам за помощью обратилась женщина, которая получила акубаротравму при атаке дрона в Шебекине 25 октября.