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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись на перегоне между путевым постом Макарцево и станцией Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты - Арамиль, движение поездов приостановлено, сообщили в пресс-службе СВЖД в понедельник.

"Сегодня, 26 октября, в 01:30 по местному времени (23:30 по Москве 25 октября - ИФ) на перегоне путевой пост Макарцево - Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты - Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. (...) Движение пассажирских поездов на участке не осуществляется (не предусмотрено)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

СвЖД Свердловская область
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области

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