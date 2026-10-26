Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись в Свердловской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись на перегоне между путевым постом Макарцево и станцией Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты - Арамиль, движение поездов приостановлено, сообщили в пресс-службе СВЖД в понедельник.

"Сегодня, 26 октября, в 01:30 по местному времени (23:30 по Москве 25 октября - ИФ) на перегоне путевой пост Макарцево - Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты - Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. (...) Движение пассажирских поездов на участке не осуществляется (не предусмотрено)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.