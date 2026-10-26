Открытое горение на железнодорожном перегоне на Урале ликвидировано

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на перегоне Решеты-Седельниково под Екатеринбургом, где ночью загорелись 7 вагонов, 20 вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Открытое горение было ликвидировано в 12:44 по местному времени (10:44 по Москве), говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на перегоне Решеты-Седельниково произошло возгорание 7 вагонов, 20 вагонов сошли с рельсов. Через некоторое время была произведена расцепка горящих вагонов, восстановительный поезд отбуксировал 54 негорящих вагона на безопасное расстояние.

Позже пожар был локализован на 1,5 тыс. кв. м. К реагированию на происшествие были привлечены 106 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 20 единиц техники. Позже количество привлеченных людей и техники увеличилось - до 316 человек и 35 единиц техники.

Также сообщалось, что в районе возгорания цистерн специалисты проведут проверку качества воздуха. Исследованием займется филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".