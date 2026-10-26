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МСУТ СК выясняет обстоятельства схода вагонов в Свердловской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Выясняются обстоятельства схода вагонов грузового поезда на участке Решеты - Арамиль Свердловской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в понедельник.

"В Свердловской области выясняются обстоятельства схода с рельсов железнодорожных вагонов. (...) Центральным МСУТ СК России проводится проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, около 01:30 по местному времени на перегоне Макарцево - Седельниково на участке Решеты - Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы, сообщили в МСУТ СК.

Ранее в пресс-службе СВЖД сообщали о сходе и последующем возгорании вагонов грузового поезда , а так-же о приостановке движения пассажирских поездов на участке.

СК России Свердловская область СвЖД
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