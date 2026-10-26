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Один из пострадавших в ДТП под Новосибирском находится в тяжелом состоянии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в ДТП в Новосибирском районе Новосибирской области доставлены в лечебное учреждение, один находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в правительстве области.

"Все восемь пострадавших доставлены в травмцентр третьего уровня, проводятся все необходимые лечебно-медицинские мероприятия, один - "тяжелый", семь - среднетяжелых", - сказал Заблоцкий.

По его словам, ДТП произошло в селе Ленинское.

Как сообщалось, в понедельник в Новосибирской области водитель рейсового автобуса не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

Новосибирск ДТП
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