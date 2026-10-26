Более 20 БПЛА уничтожено в Ростовской области за ночь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Более двух десятков БПЛА было ликвидировано минувшей ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром в понедельник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском", - сообщил Слюсарь в мессенджере Max.

Информации о пострадавших и повреждений нет.