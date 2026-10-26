Пожар на железнодорожном перегоне под Екатеринбургом локализован на 1,5 тыс. кв. м

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на перегоне Решеты - Седельниково под Екатеринбургом, где ночью загорелись семь вагонов, 20 вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 09:02 (мест., 07:02 по Москве - ИФ) произведена локализация пожара на площади 1500 кв. м.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на перегоне Решеты-Седельниково в МО г. Екатеринбург Свердловской области произошло возгорание семи вагонов, 20 вагонов сошли с рельсов. Через некоторое время была произведена расцепка горящих вагонов, восстановительный поезд отбуксировал 54 не горящих вагона на безопасное расстояние.

Также сообщалось, что в районе возгорания цистерн специалисты проведут проверку качества воздуха. Исследованием займется филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".