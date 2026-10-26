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Семь цистерн загорелись в Свердловской области после схода вагонов грузового поезда

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на перегоне Решеты - Седельниково загорелись семь цистерн, 20 вагонов сошли с рельс, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области в понедельник.

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"02:21 (0:21 по Москве - ИФ) 26.10.2026 произошло возгорание железнодорожных цистерн на перегоне Решеты - Седельниково в МО г. Екатеринбург Свердловской области. По информации Свердловской железной дороги наблюдается горение 7 цистерн, сошло с путей 20 вагонов. В 04:47 (02:47 по Москве - ИФ) произведена расцепка горящих вагонов, восстановительным поездом производится буксировка 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. К реагированию привлечены 106 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 20 единиц техники.

Ранее в понедельник пресс-служба СВЖД сообщила, что в Свердловской области сошли с путей и загорелись вагоны грузового поезда. Движение поездов было приостановлено.

Екатеринбург МЧС России
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