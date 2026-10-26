Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух погибших и 17 пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж минувшей ночью и ранним утром.

"Минувшей ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА", - написал он в своем канале в Мах.

Губернатор сообщил, что, по уточнённым данным, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения); 17 человек, в том числе один ребенок, ранены.

Гусев добавил, что значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы.

"Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города", - отметил он.