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Несколько предприятий повреждены из-за атак БПЛА в Воронежской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предприятия получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

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"Возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях (без существенных последствий), в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города", - написал он в своем канале в Мах.

Гусев отметил, что ночью и ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.

Воронежская область Александр Гусев Воронеж
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