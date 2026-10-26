Три поезда на юг задерживаются из-за повреждения контактной сети под Воронежем

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Три поезда на юг России задерживаются из-за повреждения контактной сети в Воронежской области, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

По состоянию на 10:00 задерживаются поезда в Керчь (Крым) из Санкт-Петербурга и Москвы на 3,5 и 3 часа соответственно и поезд в Ростов-на-Дону из Москвы на 3,5 часа.

Ранее РЖД сообщили, что в результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено.

Для возобновления движения поездов на участке работают восстановительные бригады.

По данным РЖД, ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов.

Как сообщалось, в ночь на 26 октября над Воронежской областью было сбито 113 БПЛА, в том числе над Воронежем более 70.