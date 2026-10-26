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В Воронеже после атаки БПЛА повреждены десятки домов и 250 машин

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Воронеже после атаки БПЛА повреждены десятки домов и 250 машин, оценка причиненного ущерба продолжается, сообщил мэр города Сергей Петрин.

"На данный момент известно о нескольких десятках многоквартирных домов. Есть повреждения, в том числе существенные, в частном секторе, - написал он. - Количество пострадавших машин считаем. Есть уничтоженные целиком, существенно поврежденные. В настоящее время это более 250 единиц. Понимаю, что по ним также возникает много вопросов. Мы ответим на все, с каждым побеседуем".

Чтобы можно было скорее восстановить тепловой контур квартир, собственникам разрешат заказать остекление самостоятельно, расходы им обещают компенсировать. Речь идет только об остеклении в жилых помещениях. Подъезды и иная домовая территория будут восстанавливаться отдельно, отметил Петрин.

В городе открыли несколько пунктов временного размещения, но пока никто из жителей ими не воспользовался.

В ночь на 26 октября над Воронежской областью было сбито 113 БПЛА, в том числе свыше 70 - над Воронежем. На нескольких предприятиях начались пожары. По последним данным, три человека погибли и 39 пострадали.

Воронеж Воронежская область Сергей Петрин
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