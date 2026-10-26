Пезешкиан в понедельник отправится в Россию на форум ФСЭГ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - У президента Ирана Масуда Пезешкиана в понедельник запланирован визит в Россию, он продлится один день, сообщило агентство "Тасним".

"Президент планирует отправиться в Россию сегодня вечером для участия в саммите стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении.

Пезешкиан может провести встречи с лидерами зарубежных государств во время саммита.

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) пройдет 27 октября в Москве.