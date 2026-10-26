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Газовый банк ФСЭГ поддержит отраслевые проекты финансами и консалтингом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Газовый банк поддержит отраслевые проекты финансами, консалтингом, бизнес-решениями, сообщил журналистам министр энергетики России Сергей Цивилев.

В Москве 26 октября прошла министерская встреча Форума стран - экспортеров газа, 27 октября пройдет саммит ФСЭГ. Участники форума обсуждают создание банка для поддержки газовых проектов в странах-участницах ФСЭГ.

"Продвигаем инициативу создания Газового банка", - сказал журналистам Цивилев. "Создание такого института позволило бы получить инструмент долгосрочного финансирования для развития газовой инфраструктуры на Африканском и других континентах", - добавил он.

"Газовый банк может стать драйвером развития мирового энергетического рынка, предоставляя странам не только финансовые продукты, но и консультационную поддержку, а также бизнес-решения крупнейших игроков рынка", - отметил Цивилев.

Форум стран-экспортеров газа является международной межправительственной организацией. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия - полноправный член ФСЭГ с 2009 года.

С 2011 года раз в два года созываются саммиты глав государств и правительств стран-участниц Форума - встречи на высшем уровне.

Сергей Цивилев ФСЭГ
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