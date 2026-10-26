Около 1700 представителей СМИ из 70 государств аккредитовались на саммиты ФСЭГ и Россия-Африка

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Объединенный Международный пресс-центр 8-го саммита глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), а также третьего саммита Россия-Африка в понедельник открылся в Москве.

Пресс-центр начал работу на площадке Национального центра "Россия", он будет действовать круглосуточно с 26 по 30 октября включительно для работы представителей СМИ, прошедших аккредитацию и получивших бейджи.

Как сообщили в пресс-службе Кремля на саммиты уже аккредитовано около 1,7 тыс. представителей медиа из 70 государств.

В день открытия в понедельник международный пресс-центр уже посетили иностранные журналисты, приехавшие на саммиты. Представителям СМИ также провели экскурсию по НЦ "Россия".

В национальном центре ежегодно проходят десятки мероприятий: выставки, культурные, образовательные, деловые и международные события. Для посетителей доступна и интерактивная выставка "Путешествие по России".

Гости НЦ на масштабной экспозиции на площади свыше 3 тысяч квадратных метров могут за час совершить путешествие по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, увидеть главные достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов.