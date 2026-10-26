Один человек ранен в результате атак беспилотников в Энергодаре

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ВСУ совершили ночью и утром серию атак беспилотников на Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник.

"Большинство происшествий обошлось без пострадавших, однако есть разрушения и один раненый", - написал Пухов в своем канале в Max.

Он уточнил, что мужчина пострадал утром в районе рынка в результате детонации дрона о землю.

Пухов сообщил, что под удары попали художественный выставочный зал и филиал художественного отделения детской школы искусств, магазин, а также дворы многоквартирных домов - повреждены несколько легковых автомобилей.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.