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Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях, - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли сильную атаку на Воронеж со стороны Киева на фоне договоренностей о возобновлении переговоров.

"Вы знаете, что наши вооружённые силы продолжают специальную военную операцию, продолжают наносить массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины, по военным и околовоенным целям. Продолжает все свои соответствующие проявления и киевский режим", - сказал представитель Кремля.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил ранее о двух погибших и 17 пострадавших в результате массированной атаки беспилотников на Воронеж минувшей ночью и ранним утром.

Дмитрий Песков Воронеж Украина
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