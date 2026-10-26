Песков допустил, что прекращение огня в Алешках может стать прецедентом для других участков

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Прекращение огня в Алешках может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля спросили, может ли механизм прекращения огня в Алешках стать примером для достижения аналогичных договоренностей на других участках, где гражданское население нуждается в помощи.

"В гуманитарных целях абсолютно может, тем более когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Мелании Трамп", - ответил Песков.

"Мы высоко ценим эти усилия, и, конечно, это может стать прецедентом", - добавил он.

"Хочется надеяться, что украинская сторона выполнит все договоренности, которые были достигнуты при прямом участии американских переговорщиков от Мелании Трамп", - добавил Песков.