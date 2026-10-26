Поиск

Лантратова назвала неприемлемой принудительную эвакуацию семей из Алешек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила убеждение, что эвакуация людей из Алешек в Херсонской области должна происходить на добровольной основе.

"Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как уполномоченный по правам человека, слово "насильно" не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения. Все должно быть сделано добровольно, с учетом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, людям надо дать такую возможность - прекратить каждодневные обстрелы города и минирование дорог, тогда они смогут определиться, "остаться ли в Алешках, или же ехать туда, куда они пожелают".

"Президент Украины Зеленский заявил, что российская сторона "должна" все разминировать для осуществления данной гуманитарной миссии. Отвечу: дайте прямой приказ своим военным не обстреливать город и не минировать все дороги, ведущие к нему. А российская сторона делает и сделает все, чтобы максимально безопасно предоставить людям свободу выбора. Надеемся, что с украинской стороны не последует шагов, которые помешают этому, как уже бывало не раз", - подчеркнула омбудсмен.

Она пояснила, что основная задача миссии, о которой они договорились с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, - узнать потребности живущих в городе людей в помощи, сформировать гуманитарный конвой и эту помощь доставить: медикаменты, продукты питания, средства гигиены и все необходимое.

"И, конечно же, еще одна задача - обеспечить выезд людей, которые, подчеркиваю, добровольно примут такое решение. Я на связи с руководством региона и района. В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена", - подытожила Лантратова.

Яна Лантратова Украина Алешки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Один из пострадавших в ДТП под Новосибирском находится в тяжелом состоянии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов