Лантратова назвала неприемлемой принудительную эвакуацию семей из Алешек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила убеждение, что эвакуация людей из Алешек в Херсонской области должна происходить на добровольной основе.

"Хочу ответить на заявления украинской стороны, которая, ссылаясь на украинское законодательство, говорит, что семьи с детьми должны быть вывезены насильно из Алешек. Я как уполномоченный по правам человека, слово "насильно" не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения. Все должно быть сделано добровольно, с учетом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, людям надо дать такую возможность - прекратить каждодневные обстрелы города и минирование дорог, тогда они смогут определиться, "остаться ли в Алешках, или же ехать туда, куда они пожелают".

"Президент Украины Зеленский заявил, что российская сторона "должна" все разминировать для осуществления данной гуманитарной миссии. Отвечу: дайте прямой приказ своим военным не обстреливать город и не минировать все дороги, ведущие к нему. А российская сторона делает и сделает все, чтобы максимально безопасно предоставить людям свободу выбора. Надеемся, что с украинской стороны не последует шагов, которые помешают этому, как уже бывало не раз", - подчеркнула омбудсмен.

Она пояснила, что основная задача миссии, о которой они договорились с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, - узнать потребности живущих в городе людей в помощи, сформировать гуманитарный конвой и эту помощь доставить: медикаменты, продукты питания, средства гигиены и все необходимое.

"И, конечно же, еще одна задача - обеспечить выезд людей, которые, подчеркиваю, добровольно примут такое решение. Я на связи с руководством региона и района. В Алешках не так много людей, которые изъявили желание выехать. Так как все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали. И уехали они совершенно добровольно. И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена", - подытожила Лантратова.