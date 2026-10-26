В Кремле надеются на продолжение сотрудничества с Белградом после смены власти в Сербии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что новая политическая сила, которая придет к власти в результате победы на парламентских выборах в Сербии, продолжит курс на конструктивное сотрудничество с Россией, в Москве к этому готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений и что эта новая политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии, потому что это выгодно прежде всего Сербии", - сказал Песков журналистам.

Он заверил: "Мы в свою очередь намерены и дальше всемерно способствовать развитию отношений с Белградом".

"Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем", - отметил Песков.