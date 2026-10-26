Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Дмитрий Песков Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что экс-президент Сербии Александер Вучич, партия которого потерпела поражение на парламентских выборах, продолжит вносить вклад в развитие отношений с Россией.

"Действительно, мы констатируем итоги тех выборов, которые состоялись в Сербии. Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений. Мы знаем, что господин Вучич будет оставаться на политической арене, и надеемся, что даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал победу на выборах в Сербии оппозиционного движения "Студенческий список" и ответил на вопрос, будет ли Россия пересматривать сотрудничество с Сербией с учетом планов победившей политической силы по евроинтеграции.