Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости в сентябре из-за штамма COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в России подъем заболеваемости вызвал вариант короновирусной инфекции COVID-19 "Стратус", вирус постоянно мутирует, сообщил на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения" заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Опять страна напугалась прихода "Стратуса" в сентябре. Да, это произошло действительно, мы пережили с вами подъем заболеваемости. Коронавирус, как и прочие, не стоит на месте", - сказал Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант короновирусной инфекции COVID-19 "Стратус", которым, по сообщениям СМИ, стали массового заболевать российские туристы в Казахстане, не является принципиально новым штаммом и находится под наблюдением специалистов с января прошлого года.