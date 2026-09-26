Петербург с октября отменит ограничения по коронавирусу

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 1 октября отменяют ограничения по коронавирусу, введенные шесть лет назад, сообщил в субботу Смольный.

Такое решение было принято на основании предписания главного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

Для снятия ковидных мер правительство отменит с 1 октября постановление от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и акты о внесении изменений в него.

Постановление было введено в связи с эпидемией коронавируса. Впоследствии власти несколько раз вводили изменения, смягчающие меры. Среди оставшихся в документе пунктов был запрет на массовые мероприятия без дополнительного разрешения.