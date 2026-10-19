Президент Кубы назвал жалким цирком в Майами ордер США на арест Рауля Кастро

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "жалким цирком" ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, выданный прокуратурой штата Флорида, передает EFE.

"Эти действия в убогом цирке в Майами имеют предвыборный контекст и лишены какого-либо как юридического, так и практического смысла", - заявил он и добавил, что этот юридически фиктивный маневр, организованный антикубинскими политиками против Рауля Кастро и против Кубы, заслуживает решительного осуждения.

Судья 11-го округа штата Флорида Ариана Фахардо Оршан 16 октября подписала ордер на арест Рауля Кастро по обвинению в сговоре с целью совершения убийства первой степени в связи с уничтожением в 1996 году двух самолетов, принадлежавших американской гуманитарной организации Hermanos en rescate. Тогда погибли четыре человека.