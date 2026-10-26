Минобороны РФ сообщило почти о 140 ударах ВСУ по Алешкам и дорогам к нему за неделю

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - ВСУ в течение последней недели обстреливали населенный пункт Алешки в Херсонской области с применением артиллерии и беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"За последнюю неделю с 19 октября киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БпЛА по населенному пункту и основным дорогам к нему", - отметили в военном ведомстве в понедельник.

"Инженерными подразделениями группировки за неделю обезврежено более 300 взрывоопасных предметов и мин", - заявили российские военные.