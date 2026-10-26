Военные РФ ежедневно ведут инженерную разведку и очистку подъездов к Алешкам от мин ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Днепр" ежедневно проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к Алешкам от мин украинской армии, сообщает министерство обороны РФ

"Ежедневно подразделения группировки войск "Днепр" проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к населённому пункту Алешки от взрывоопасных предметов и мин-ловушек, которыми вооруженные силы Украины проводят минирование с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

По данным Минобороны, Украина "на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населённому пункту и массово применяет беспилотные летательные аппараты для уничтожения любого автотранспорта".

"Украинские войска беспилотниками дистанционно минируют подъездные пути с целью недопущения эвакуации мирного населения и блокирования доставки в населённый пункт продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров", - сказано в сообщении.