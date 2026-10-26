В Госдуме прогнозируют использование ИИ к 2030 г. в 95% российских отраслей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект будут использовать в России к 2030 году 95% российских отраслей, заявил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Российские компании занимают достойные позиции среди стран объединения (БРИКС - ИФ) и по темпу внедрения цифровых решений. К 2030 году мы предполагаем, что 95% наших отечественных отраслей будут использовать искусственный интеллект", - сказал Сидякин на пленарном заседании на тему "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий" на 12 международном парламентском форуме БРИКС.

В качестве примера депутат привел медицину. Так, по его словам, в Москве 60 ИИ-сервисов помогают врачам выявлять причины заболеваний. Таким образом благодаря интеграции ИИ в России осуществляется "переход от практической медицины к системе управления здоровьем", что приводит к более быстрой диагностике и улучшению качества жизни.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в Индии, где принимает участие в мероприятиях 12 международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума - "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".