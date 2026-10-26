Поиск

В Госдуме прогнозируют использование ИИ к 2030 г. в 95% российских отраслей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект будут использовать в России к 2030 году 95% российских отраслей, заявил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

"Российские компании занимают достойные позиции среди стран объединения (БРИКС - ИФ) и по темпу внедрения цифровых решений. К 2030 году мы предполагаем, что 95% наших отечественных отраслей будут использовать искусственный интеллект", - сказал Сидякин на пленарном заседании на тему "Инновации: Роль парламентов в продвижении человекоцентричного подхода к развитию инноваций в области искусственного интеллекта и цифровых технологий" на 12 международном парламентском форуме БРИКС.

В качестве примера депутат привел медицину. Так, по его словам, в Москве 60 ИИ-сервисов помогают врачам выявлять причины заболеваний. Таким образом благодаря интеграции ИИ в России осуществляется "переход от практической медицины к системе управления здоровьем", что приводит к более быстрой диагностике и улучшению качества жизни.

Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным находится в Индии, где принимает участие в мероприятиях 12 международного парламентского форума БРИКС. В этом году форум проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума - "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов