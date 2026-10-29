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Думский комитет по цифровому развитию заведет свой ИИ-агент

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов активнее применять в работе ИИ; профильный комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту заведет свой ИИ-агент, сообщил председатель комитета Александр Сидякин.

"На Совете Думы Вячеслав Викторович поднял тему, что ИИ должен появиться в работе Госдумы. В ближайшее время в комитете появится хороший инструмент, который должен нам помогать", - сказал Сидякин на заседании комитета.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", глава комитета пояснил, что "это будет ИИ-агент для работы со всеми законодательными инициативами, которые появляются, в том числе, в системе обеспечения законодательной деятельности Думы".

"А также ИИ-агент позволит объединять все предложения, которые выдвигает экспертное сообщество, правительство, - добавил Сидякин. - Агент позволит и регионам активно включаться в повестку комитета".

"Мы вообще приняли для себя решение, с коллегами обсудили и договорились, что у нас в комитете не будет больше бумажных носителей. Будем использовать только все в цифровом варианте", - отметил депутат.

Александр Сидякин Госдума
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