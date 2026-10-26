Поиск

Лавров обсудил с главой МИД Словакии развитие политического диалога

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром перспективы развития политического диалога, взаимодействия в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ.

"В конструктивном ключе обсуждён ряд практических вопросов российско-словацких связей, перспективы развития политического диалога, взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и кризисного состояния отношений между Россией и Евросоюзом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

На Смоленской площади отметили, что министр иностранных и европейских дел Словакии прибыл в Москву во главе словацкой делегации для участия в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

МИД РФ Сергей Лавров Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

 Россия не видит перспектив возобновления "зерновой сделки"

Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

 Число пострадавших при ракетной атаке на липецкий Елец возросло до семи

До трех выросло число погибших при атаке БПЛА на Воронеж

Госпитализированы четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд под Воронежем

Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

 Песков надеется, что Вучич и в оппозиции поможет развитию отношений Сербии с РФ

Песков заявил, что возобновление переговоров по Украине не означает ограничений боевых действий

Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

 Два рекорда тепла побиты в Петербурге в выходные

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля

 Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ - со 2 июня по 5 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов