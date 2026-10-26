Лавров обсудил с главой МИД Словакии развитие политического диалога

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве обсудил со словацким коллегой Юраем Бланаром перспективы развития политического диалога, взаимодействия в торгово-экономической сфере, сообщили в МИД РФ.

"В конструктивном ключе обсуждён ряд практических вопросов российско-словацких связей, перспективы развития политического диалога, взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и кризисного состояния отношений между Россией и Евросоюзом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

На Смоленской площади отметили, что министр иностранных и европейских дел Словакии прибыл в Москву во главе словацкой делегации для участия в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.