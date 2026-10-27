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Братислава готова принять подготовительные встречи для украинского урегулирования

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложил Братиславу как место для подготовительных встреч по урегулированию на Украине. Он написал это в соцсети после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Словакия активно поддерживает все мирные переговоры, и на переговорах в Москве (с главой МИД России Сергеем Лавровым) я предложил Братиславу в качестве места, где мы могли бы организовать подготовительные встречи более низкого уровня. Лавров назвал это приемлемой альтернативой", - написал Бланар.

По его словам, словацкой стороне необходимо понять причины конфликта и поддерживать интенсивный диалог со всеми сторонами.

Бланар также отметил, что словацко-российские отношения останутся прагматичными и конструктивными, и Словакия будет развивать сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями.

Кроме того, глава МИД Словакии сообщил, что обсудил с Лавровым проблемы энергетики: "Россию трудно заменить в сфере стабильности обеспечения энергоресурсами не только для Словакии, но и для мировой торговли энергоносителями".

Встреча Бланара и Лаврова состоялась накануне. Бланар прибыл в Москву во главе словацкой делегации для участия в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

МИД Словакия Украина Братислава Сергей Лавров Юрай Бланар
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